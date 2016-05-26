İsmiyle müsemma Yabani Dergi, Haziran 2016’da basılı ve dijital olarak çıkıyor.

İçerik olarak bilimkurgu, fantastik ve korku temalarını benimseyen dergi, 52 sayfa renkli çizgi roman ve hikâyelerden oluşacak ve aylık olarak yayımlanacak.

Yabani Dergi, çizgi romanı görsel ve yazınsal bir sanat biçimi olarak ele alan, hikâye anlatımında metafor ve alegoriler kullanmayı tercih eden eserler üretiyor.

Bu vizyon içerisinde üreten herkesin dahil olabileceği, kimsenin sabit köşelerinin olmadığı bir dergi hedefleyen Yabani, Türkiye’de oluşmaya başlayan yeni akım çizgi romancılığı ve hikâyeciliği biçimlendirmeyi ve yaymayı amaçlıyor.

Devrim Kunter’in yayın yönetmenliği yaptığı derginin ilk sayısında Galip Dursun’un hikâyesi “Misafirler”i, Ayşe İrem Aktaş çizgi romanlaştırdı, başka bir korku ustası Mehmet Berk Yaltırık’ın “Voyvoda’nın Askerleri” hikâyesi, A. Gökhan Gültekin tarafından çizildi. Kadir Özen’in kıyamet sonrası, tarih bilincinin olmadığı hikâyesi “Hangimiz?”, M. Arif Kaymak tarafından çizgi romanlaştırıldı. Çizgi Fanzin’den tanıdığımız genç yetenek Ege Avcı “Ergene’de Son Yaz”ı yazıp, çizdi.

Dergideki hikâyelerden Işın Beril Tetik’in “Bebek Fabrikası”nı Koral İlhan’ın illüstrasyonları, Murat Dural’ın “Tengri ve İnanna” hikâyesini ise M. Ahmet Kara’nın illüstrasyonları eşliğinde okuyacaksınız.

Devam eden çizgi romanlar da içeren dergide, “Şeytanla Dans” adlı iki bölüm sürecek bir çizgi romanı, daha önce “Çukur”u webcomic olarak yayımlayan yazar Kadir Özen ve çizer Bora Örçal üretti.

Kapağa, kahramanının dönüşeceği halini çizen Devrim Kunter ise eli kılıçlı kahraman anlatımını ters yüz eden “Kralına İsyan”a başladı.

Derginin arka kapağı da başarılı illüstratör Ömer Tunç’un imzasını taşıyor.

(Basın Bülteni – Mayıs 2016)

—————————————————————

Değerli Takipçiler,

Yabani dergisinin Facebook sayfasını takip etmenizi öneririm.

https://www.facebook.com/YabaniDergi/

Facebook sayfasından dergi hakkında sürekli güncel bilgiler paylaşılıyor.

İstanbul’da bugün, Türkiye genelinde yarından itibaren Yay-Sat’ın dağıtımı ile dergi bizlere ulaşacaktır.

Hayırlı olmasını temenni ederim.

Yorumlar