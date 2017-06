DC Evreni’nin 2013’de “Man of Steel” filmiyle başlayan yeni macerasının son halkası “Wonder Woman” filmi 2 Haziran 2017’de ülkemizde ve dünya genelinde gösterime girdi. Gal Gadot’ın canlandırdığı Wonder Woman karakteri ilk olarak 2016 yapımı “Batman v Superman: Dawn of Justice” filminde karşımıza çıkmıştı. Bu filmle birlikte sinemada gittikçe görmesi zorlaşan başrolde bir kadın oyuncunun yer aldığı bir filme de kavuştuk. Süper kahraman olarak son olarak 2005’de gösterime giren “Elektra” filmini seyretmiştik. “Wonder Woman” filminin “Elektra”ya kıyasla çok daha büyük bir yapım olduğunu söylemeliyim.

Wonder Woman’ın doğuşunu anlatan filmle birlikte Yapı Kredi Yayınları da bizleri Wonder Woman çizgi romanlarıyla buluşturuyor! DC Comics’in “Yeni Dünya” ismiyle yayınladığı serilerde süper kahramanların ilk yıllarına uzanıyoruz. “Wonder Woman: Yeni Dünya” çizgi romanı da bu çatı altında Amazonların Prensesi Diana’nın kendi dünyasındaki hayatını ve oradan nasıl dünyaya uzandığını anlatıyor.

Filmle kıyasladığımızda ana hatlarıyla kısmen benzerlik gösteren hikayeler akış ve detay açısından çok büyük farklılıklar barındırıyor. Bu durumun okuyucu açısından daha renkli bir durum oluşturduğunu düşünüyorum. Çizgi roman anlatımında iç içe geçişli paneller tercih edilmiş ve bu anlatımın kendi içerisinde de bir standartının olmaması hikayenin görsel yanının zenginleşmesine önemli katkısı olmuş.

Anıl Bilge tarafından çevrilen 144 sayfalık çizgi romanın Yapı Kredi Yayınları’ndaki tanıtımı:

Ait Olmayı Başaramadığı İki Ayrı Dünyanın Arasında Sıkışıp Kalmıştı

Grant Morrison (FINAL CRISIS, THE MULTIVERSITY) ve Yanick Paquette’in (SWAMP THING, BATMAN INC.) usta zihinlerinden Wonder Woman hakkında şimdiye kadar gördüğünüz en kışkırtıcı başlangıç hikâyesi geliyor, onun zengin tarihini onurlandıran müthiş, yeni bir anlatım.

Binlerce yıldır, Cennet Adası’nın Amazonları erkeklerin yıkımından uzakta, güçlü bir toplum kurmuşlardı. Ama içlerinden biri bu izole yaşamdan mutsuzdu: Diana, Amazonların Prensesi, adanın ötesinde çok daha büyük bir dünya olduğunu biliyor ve onu keşfetmek istiyordu; ancak korumacı annesi tarafından engelleniyordu. Diana kaçma fırsatını hayatında gördüğü ilk adam, Hava Kuvvetleri pilotu Steve Trevor ada sahiline çakıldığında buldu. Pilotun durumu kritikti ve Diana onun hayatını kurtarmak için çok uzun zamandır Amazonlara yasak olan Erkeklerin Dünyası’na cesaretle adım attı. Amazonlar ise peşinden gelecek ve onu Cennet Adası’na zincirlere vurarak geri götüreceklerdi çünkü Diana onlara zulmeden dünyadan uzak durmayı emreden en eski kanunlarını çiğnediği için yargılanmalıydı.

Kışkırtıcı ama saygılı, baştan sona modern ama belli bir zamana ait olmayan bu hikâyede, Cennet Adası’nın en büyük şampiyonu Wonder Woman’ın gücü ve cesareti DC Comics’in New York Times çok satan YENİ DÜNYA serisinin yeni çizgi romanıyla okuyuculara sunuluyor!

“Grant Morrison çizgi romanların yüce şamanıdır.” WASHINGTON POST

“Bir çizgi roman efsanesi.” ROLLING STONE

“Grant Morrison, günümüzün en yetenekli çizgi roman yazarlarından biri.” NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

Son olarak “Wonder Woman” filminin kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşıyorum:

17 Kasım 2017’de gösterime girecek olan “Justice League” filmiyle Marvel’ın sinemaya taşıdığı Avengers serisine kuvvetli bir rakip gelmiş olacak. Bu mücadele de Wonder Woman’ın kendine ait bir filmin olmasının ilerideki projelere olumlu yansıması olacaktır.

