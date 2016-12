DC evreninin sinemadaki genişlemesi içerisinde en sıradışı işi olan “Suicide Squad” (Gerçek Kötüler) filmi 5 Ağustos 2016 tarihinde başta Amerika olmak üzere dünya genelinde gösterime girmeye başladı. Ülkemizde de 12 Ağustos 2016’da seyirci karşısına çıkacak filmin hasılat sonuçları göz kamaştırdı:

– Amerika’da tüm zamanların Ağustos ayı içerisinde en iyi açılış hasılatına ulaştı! $133,682,248

– Amerika’da ilk gün hasılatları içerisinde de 18. sırada yer aldı! Aşağıda bu liste yer almaktadır. Parantez içerisindeki rakamlar da filmin Amerika’daki toplam hasılatını göstermektedir.

1. Star Wars: The Force Awakens / $119,119,282 ($936,662,225)

2. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 / $91,071,119 ($381,011,219)

3. Avengers: Age of Ultron / $84,424,532 ($459,005,868)

4. Jurassic World / $81,953,950 ($652,270,625)

5. Batman v Superman: Dawn of Justice / $81,558,505 ($330,360,194)

6. Marvel’s The Avengers / $80,813,985 ($623,357,910)

7. The Dark Knight Rises / $75,754,897 ($448,139,099)

8. Captain America: Civil War / $75,502,161 ($407,197,282)

9. The Twilight Saga: New Moon / $72,703,754 ($296,623,634)

10. The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 / $71,642,526 ($281,287,133)

11. The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 / $71,167,839 ($292,324,737)

12. The Hunger Games: Catching Fire / $70,950,136 ($424,668,047)

13. Iron Man 3 / $68,858,555 ($409,013,994)

14. The Twilight Saga: Eclipse / $68,533,840 ($300,531,751)

15. Furious 7 / $67,407,340 ($353,007,020)

16. The Hunger Games / $67,263,650 ($408,010,692)

17. The Dark Knight / $67,165,092 ($533,345,358)

18. Suicide Squad / $64,893,248 (?)

Filme ait gelen ilk eleştirilerin olumsuz olması ise şaşırtıcı oldu. Artık seyredip, göreceğiz…

Yorumlar