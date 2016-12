DC Comics’in “Man of Steel” filmiyle başlayan yeni sinematik evreni bu sene önce “Batman v Superman: Dawn of Justice“le karşımıza çıktı. Şimdi de “Suicide Squad” filmiyle zenginleşmeye devam ediyor. Ben Affleck’in canlandırdığı yeni Batman karakteri kendi solo filmine kavuşmadan “Batman v Superman” filminde kendisine yer bulmuştu. DC Comics/Warner Bros işbirliği bu yaklaşımını “Suicide Squad” filminde de devam ettirerek çok sayıda karakteri bir anda ilk kez bizlerle buluşturdu. DC Comics’in sinematik evreni biraz hızlandırılmış kurs havasında ilerliyor diyebiliriz. Bu durum daha gelenekçi sinema severler için alışılmadık tercihleri de beraberinde getiriyor. En basit örnek olarak; seyretmeyi özlediğimiz Joker’in yeni versiyonu “Suicide Squad” filminde daha çok yan karakter kıvamında kalıyor.

Suicide Squad’in çizgi roman geçmişine de kısaca bakalım. İlk olarak 1959’da The Brave and the Bold #25. sayısında Suicide Squad konsepti kullanılmış. 1987’ye sessizliğini koruyan bu konseptin gerçek çıkışı 1987’de gerçekleşiyor. 66 fasikül süren bu başlangıç daha sonra beraberinde yeni başlayan seirleri de getiriyor. Son olarak DC’nin Rebirth serileri içerisinde Ekim 2016’da yeniden başlayacak. Filme en sadık kadro da bu son seride yer alacak.

(çizgi roman tarihçesi için TIKLAYIN)

“Suicide Squad” filminin çekileceği ilk açıklandığında büyük bir heyecan yaratmıştı. Bunun en önemli sebebi de çizgi roman evreninden çok sayıda karakter beyazperde de kendilerine yer bulacaktı. Filmdeki karakterleri hatırlayalım: Deadshot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie), Captain Boomerang (Jai Courtney), Enchantress (Cara Delevingne), El Diablo (Jay Hernandez), Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje), Slipknot (Adam Beach), Katana (Karen Fukuhara), Rick Flag (Joel Kinnaman), Amanda Waller (Viola Davis) ve The Joker (Jared Leto). Bu kadroya bir de Batman’i (Ben Affleck) eklemeliyiz.

Yeni karakterlerin görsel olarak beyazperde de çok canlı ve ilgi çekici durduklarını söylemeliyim. Film gösterime girer girmez genelde olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Bunun en önemli sebebinin bu renkli karakterlere yeterince doyamamak olduğunu söylemeliyim. Daha çok “bir günde yaşananları anlatan bir aksiyon filmi”nin yapılmasının tercih edilmesi karakterleri tam benimseyemememize sebebiyet veriyor. Will Smith’in olumlu eleştiriler almasının altında da bu denge yatıyor diyebiliriz çünkü film içerisinde daha bir karakter gibi işlenen kötü karakter Deadshot olmuş.

Bu durum Will Smith’in karizmasıyla birleşince başarıyla sınıfı geçmiş. Ancak diğer karakterler için aynı durum tam olarak yakalanamamış. Karakterlerin ele alınış biçimi film içerisindeki esprili sahnelerin biraz arada kaynamasına da sebep olmuş.

Zack Snyder’a devredilen DC sinema evreninin bu filminde yönetmen ve senarist David Ayer. Zack Snyder tabii ki filmin mutfağında yer almış. Sinema kariyerinde yazdığı veya uyarladığı senaryolarla (The Fast and the Furious-2001, Training Day -2001) boy gösteren David Ayer’in ilk yönetmenlik denemesi Harsh Times (2005) filmiyle oluyor ki bu film olumlu eleştiriler almıştı.Daha sonra yönettiği filmlerden ise Fury (2014) ön plana çıkıyor. David Ayer’in geçmiş çalışmalarına bakıldığında “Suicide Squad” tamamen ayrı bir yerde duruyor. Bu zor projenin altından kalktığını söyleyebiliriz. Solo filmleri olmadan çok sayıda popüler karakteri birarada anlatmak kolay iş değil!

Şimdiye kadar filmle ilgili hem olumlu hem de olumsuz yorumlar yaptığım söylenebilir. Bu durumu şu şekilde açıklayabilirim. DC’nin bir önceki iki filmine göre “Batman v Superman”den daha çok beğendim. “Man of Steel”in ise biraz gerisinde kalmış. Biraz da “Man of Steel” filmi gibi ikinci kez izlendiğinde daha çok zevk verecek bir havaya sahip.

Joker için de ayrı bir paragraf açmalıyım. Jack Nicolson’ın canlandırdığı Joker çok beğenilmiş, Heath Ledger’ın canlandırdığı Joker ise kendisine sinema tarihinde unutulmaz bir yer bulmuştu. Sevilen aktör Jared Leto’nun işi bu açıdan zordu. Ancak diğer iki Joker’e göre daha geri planda kalan bir karakter olarak kullanılması performansının daha farklı değerlendirmesi sonucunu doğuruyor. Görsel olarak etkileyici miydi? Kesinlikle EVET, oyunculuk açısından nasıldı? Anlamaya pek fırsat olmadı, bu haliyle de ortada KÖTÜ denilecek bir durum yok. Ancak bir sonraki filmde daha çok kullanılırsa tadından yenmeyecek bir Joker’in bizleri beklediğini de söyleyebilirim.

Filmin konusu mu? Ondan da kısaca bahsedelim. Superman ölünce kötülerle kimin mücadele edeceği Amerikan hükümetine dert oluyor ve çareyi içeri tıktıkları kötülerden yararlanmakta buluyorlar. Buraya kadar herşey güzel, eee bu filmin o zaman kötü karakteri kim? Onu seyredince görün ama DC/Warner’ın süper kahraman filmlerinin BOSS FIGHT seçiminin hep “dünyayı ele geçirme” veya “dünyayı yok etme” klişesini kullanmasından sıkıldım. Umarım artık buna bir son verirler.

Filme dair merak edilen bir konuda Batman’i filmde ne kadar göreceğimizdi. Yaratıcı bir şekilde kullanılmadığını söyleyebilirim.

Son olarak biraz da filmin müziklerine bakalım. Müzikler filme tempo katmayı başarmış. Son senelerin 80lerin 90ların şarkılarından kullanılma furyasına uymuş ama yakışmış.

Herkese iyi seyirler.

FİLME PUAN VERMEK İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar