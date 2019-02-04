Sevgili Takipçiler,

Son senelerde sayfamı belgesel projelerimizin tanıtımı için kullanmaktayım. Bu yazımda da 2014 Mayıs ayında yazmaya başladığım ve 2014 Ekim ayında tamamladığım “Ölüm Bilezikleri” isimli uzun hikayeyi (veya başka bir bakış açısıyla-kısa roman olarak değerlendirebileceğimiz çalışmayı) sizlerle paylaşmaya başlıyorum.

Toplam dokuz bölümden oluşan “Ölüm Bilezikleri”nin ilk bölümünü aşağıdaki “Download Now!” tuşuna tıklayarak indirebilirsiniz. İlerleyen haftalarda diğer bölümleri de tek tek yükleyeceğim. Ekteki dosyada “Bölüm Sıfır” adı altında bir giriş bölümü de yer almaktadır.

Neden senelerdir “Ölüm Bilezikleri”ni öylece bir kenarda sakladım? İnanın ben de bu sorunun yanıtını tam olarak bilemiyorum…

İyi okumalar

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