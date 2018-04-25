Aslan Şükür belgeseli “Altın Fırçalı Adam”ın yönetmeni Fatih Yürür bu akşam saat 21:30’da Nümayiş Radyo’da! Programla ilgili Fatih Yürür’ün sosyal medya paylaşımı:

Boş zamanlarımda radyo programlarına dadandığım doğrudur. Bu sefer de en sevdiğim düşmanım Lenny Nero Tellioğulları‘nın “Tuhaf Şeyler” programının finalini yaptık, bir sonraki sezona kadar da kapıyı vurduk çıktık. Türkiye’de Popüler Kültür’den, Altın Fırçalı Adam’a; Ready Player One’dan, sündürülmekten bıkılmayan 80’ler kültlerine, çökeleğe, lahanaya ve 30’lu yaşlardan çocuk kalmanın şahaneliğine dair bir dolu şey konuştuk… Popüler Şeyler, bu akşam, saat 21:30 itibariyle Nümayiş Radyo’da… Link de hemen şurada:

www.numayisradyo.net

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