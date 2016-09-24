Yeşilçam’ın yabancı filmler için gerçekleştirdiği yaratıcı yeniden çevrimler seneler geçtikçe dünya çapında daha çok ilgi toplamaya devam ediyor.

Bu filmleri anlatan güzel bir belgeseli seyretmeye ne dersiniz?

Sinematik Yeşilçam sayfasının haberini sizlerle paylaşıyorum.

Yönetmen Cem Kaya çok ses getiren ve özellikle de Fantastik Türk Sinemasına da değinen belgeseli Motör veya yurtdışında gösterildiği ismiyle Remake Remix Rip-off, bir süreliğine Salt Galata‘da bedava olarak gösterimde olacak. Filmin ana sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Konu ile ilgili detaylar şöyle:

“MOTÖR: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması” (2014)

Film Tek ve Çok sergisinin bir parçası olarak 13 Kasım’a dek her gün günde dört seansta (12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00) Salt Galata’da izlenebilir (Monitörlerden kulakliklarla izlenebiliniyor).

Yönetmen: Cem Kaya

96 dakika

Türkçe ve Almanca; İngilizce altyazılı

1960’lı ve 70’li yıllar Türkiye’sinde çok sayıda senaryo yazılmamasına rağmen, Yeşilçam oldukça aktif bir endüstriydi. Genellikle yabancı filmlerden uyarlanarak kısa sürede çekilen düşük bütçeli filmler, ülkenin dört bir yanındaki sinemalarda yoğun ilgi görürdü. Kısıtlı teknik ekipman ve bütçe kaynaklı sorunların telafisi için kamera önü ve arkasında ağır iş gücü harcanırdı.

Meşhur yönetmen, yapımcı, oyuncu ve film teknisyenleriyle söyleşiler yapan Cem Kaya’nın yedi yılda tamamladığı “MOTÖR: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması” (2014) belgeseli, farklı açılardan yeniden yapımlar ve kopya kültürü ile bunların yaratıcılıkla ilişkisini inceler.

Bu program, SALT Galata’daki “Tek ve Çok” sergisi paralelinde gerçekleştirilmektedir. Katılım ücretsizdir. Rezervasyon yapılmamaktadır.

http://saltonline.org/tr/1449/

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