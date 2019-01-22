Sevgili Takipçiler,

Ülkemizdeki sinema afiş tarihinde bir yolculuğa çıkan Milyon Dolarlık Afiş belgeselinde koleksiyonerlik olgusuna da değiniyoruz. Bugüne kadar hiç mezata katıldınız mı? Pey verdiniz mi? Eğer bu sorulara yanıtınız “Hayır”sa, sizleri Milyon Dolarlık Afiş belgeselinin bütçesine destek olarak başlatılan online mezata davet ediyoruz.

67 adet sinema afişi sizleri bekliyor. Afişlere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Pera Mezat platformunda gerçekleşen sinema afiş müzayedesi 28 Ocak Pazartesi 2019 saat 21:30’a kadar devam edecek.

“Afiş Müzayedesi 21” olarak isimlendirilen mezatta toplam 110 afiş sergileniyor. Bu afişlerden ilk 67 tanesi Milyon Dolarlık Afiş belgeselini desteklemek için tarafımıza hediye edildiler. Desteklerinden dolayı daima yanımızda olan yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Müzayedede yer alan ürünlerden bazılarını şunlar:

2016 senesinde vefat eden değerli sanatçı Giovanni Scognamillo’nun kendi arşivindendir.

Ürün linki için TIKLAYINIZ

Tolga Karaçelik’in yönettiği ve 2018’in ödül yağmuruna tutulan filmin imzalı afişi.

Ürün linki için TIKLAYINIZ

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Teşekkür ederiz…

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