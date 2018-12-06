  

“Bir afişi yıllarca aradığımı bilirim ben”

 
Hakan T.Kalkan, 06 Aralık 2018, İlk yorum yazan siz olun
Kategori: ALTERNATİF PROJELER, MAGAZİN, MİLYON DOLARLIK AFİŞ, NOSTALJİ

Sevgili Takipçiler, Milyon Dolarlık Afiş belgeselinin tanıtım videosundan sonra yeni bir video daha karşınızda!

“Bir afişi yıllarca aradığımı bilirim ben” Ali Atakul / Milyon Dolarlık Afiş

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