Sevgili Takipçiler, Milyon Dolarlık Afiş belgeselinin tanıtım videosundan sonra yeni bir video daha karşınızda!

“Bir afişi yıllarca aradığımı bilirim ben” Ali Atakul / Milyon Dolarlık Afiş

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