Sevgili Takipçiler, Milyon Dolarlık Afiş belgeselinin tanıtım videosundan sonra yeni bir video daha karşınızda!
“Bir afişi yıllarca aradığımı bilirim ben” Ali Atakul / Milyon Dolarlık Afiş
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
Facebook sayfası
Indiegogo fon sayfası
İsim *
Email (görünmeyecektir) *
Websitesi
Copyright © 2018 Kahramanlar Sinemada: Süper Sinema
Powered by WordPress 4.9.8 and Azpismis v2, theme by HC. Redesigned by Hakan T.Kalkan.