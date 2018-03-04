Ocak 2018 sonunda duyurusunu yaptığımız Aslan Şükür belgesi “Altın Fırçalı Adam”ın tanıtım afişi (teaser poster) sonunda karşınızda!

Baki Kaya tarafından hazırlanan bu afişte Aslan Şükür ustamızın yarattığı renkli çizgi roman dünyasını canlandırmaya çalıştık.

Çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlanan ve montaj çalışması Fatih Yürür tarafından devam eden belgeselin gösterimi hakkında da kısa bilgi vermek isterim.

Hedefimiz Nisan ayı (Mayıs ayına da sarkabilir) içerisinde başlayarak üniversiteler, belediyeler ve sanat merkezlerinde gösterimler organize etmek olacak. Bu gösterimler sonrasında da Youtube’a yüklemeyi düşünüyoruz. Festival ve yarışma gibi platformlara başvuru yapacak olursak, gösterim programında değişiklik olabilir.

Bizi takip etmeye devam edin…

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