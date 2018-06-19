  

İmzalı “Altın Fırçalı Adam” Afişi İster Misiniz?

 
Hakan T.Kalkan, 19 Haziran 2018, İlk yorum yazan siz olun
Kategori: ALTERNATİF PROJELER, ALTIN FIRÇALI ADAM, ÇİZGİ ROMAN

Değerli Çizgi Severler,

Aslan Şükür belgeseli “Altın Fırçalı Adam”ın bilinirliğini arttırmak için farklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz.

Belgeselin 35cmX50cm ebatlarındaki tanıtım ve vizyon afişlerinden Aslan Şükür imzalı olarak birer adet açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Pera Mezat üzerinden gerçekleşen müzayedenin geliri lösemili çocuklara bağışlanacaktır. 

Afişlere 22 Haziran  Cuma saat 23:30’a kadar teklif verebilirsiniz.

Müzayede için teklif verme ve komisyon vb detaylara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

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