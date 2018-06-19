Değerli Çizgi Severler,

Aslan Şükür belgeseli “Altın Fırçalı Adam”ın bilinirliğini arttırmak için farklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz.

Belgeselin 35cmX50cm ebatlarındaki tanıtım ve vizyon afişlerinden Aslan Şükür imzalı olarak birer adet açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Pera Mezat üzerinden gerçekleşen müzayedenin geliri lösemili çocuklara bağışlanacaktır.

Tanıtım afişi açık arttırma sayfası için TIKLAYINIZ.

Vizyon afişi açık arttırması için TIKLAYINIZ.

Afişlere 22 Haziran Cuma saat 23:30’a kadar teklif verebilirsiniz.

Müzayede için teklif verme ve komisyon vb detaylara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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