Çizgi Roman Okurları Derneği’nin 31 Ekim 2018 tarihli duyurusu:

Çizgi Roman Okurları Derneği olarak 2. etkinliğimizi gerçekleştiriyor. Çizgi roman faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulan “Çizgi Roman Okurları Derneği” olarak yıllardır yapılamayanları yapmaya devam ediyoruz.



17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezinde “Çizgi Romanı Yaşatanlar Orijinal Çizimler Sergisi” düzenliyoruz.

Türk Çizgi roman dünyasının büyük ustaları (Suat Yalaz, Abdullah Turhan, Ömer Muz, Ergün Gündüz, Arslan Şükür, Kudret Sabancı) ile söyleşiler,”film gösterileri” ve “orijinal çizim” ve “çizgi romandan sinemaya afiş sergisi” sizleri bekliyor.



Etkinlikte ayrıca büyük emeklerle hazırlanan”Profesör Çizgi Roman Kültürü Dergisi” lansmanı da gerçekleştirilecektir.



Tüm çizgi roman sever dostlarımı etkinliğimize bekliyoruz.

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