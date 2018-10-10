Sevgili Çizgi Severler,

Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Aslan Şükür belgeseli “Altın Fırçalı Adam”ın çeşitli mekanlarda gösterimleri gerçekleşmişti. Araya giren tatil dönemi sonrasındaki ilk gösterimimiz Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.

14 Ekim Pazar günü saat 14:00’de Aslan Şükür’ün katılımıyla gerçekleşecek gösterimle ilgili önemli bir not:Katılım ücretsizdir. Lütfen e-posta ya da telefon yoluyla rezervasyon yaptırınız!

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