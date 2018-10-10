  

“Altın Fırçalı Adam” Tatilden Geri Döndü!

 
Hakan T.Kalkan, 10 Ekim 2018, İlk yorum yazan siz olun
Kategori: ALTERNATİF PROJELER, ALTIN FIRÇALI ADAM, ÇİZGİ ROMAN, MAGAZİN

Sevgili Çizgi Severler,

Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Aslan Şükür belgeseli “Altın Fırçalı Adam”ın çeşitli mekanlarda gösterimleri gerçekleşmişti. Araya giren tatil dönemi sonrasındaki ilk gösterimimiz Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde gerçekleşecek. 

14 Ekim Pazar günü saat 14:00’de Aslan Şükür’ün katılımıyla gerçekleşecek gösterimle ilgili önemli bir not:Katılım ücretsizdir. Lütfen e-posta ya da telefon yoluyla rezervasyon yaptırınız!

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