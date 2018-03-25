Sevgili Çizgi Roman Severler,

Aslan Şükür belgeselimiz “Altın Fırçalı Adam”ın sloganını siz bulmak ister misiniz?

Belgesel sürecinde çok sayıda kişiden aldığımız desteği bir adım daha ileriye götürerek, belgeselin sloganının da Aslan Şükür ve çizgi roman severler tarafından bulunmasına karar verdik. Ayrıca belgeselin sloganını bulan kişiye de belgeselin afişi Aslan Şükür imzalı olarak hediye edilecek!

Bunun için yapmanız gereken:

Facebook veya Twitter’da aşağıdaki şekilde paylaşımda bulunmanız:

“SLOGANINIZ YAZACAK” BU HABERİN LİNKİ YER ALACAK #AltınFırçalıAdam #AslanŞükürBelgeseli #AslanŞükür #ÇizgiRoman

(Önce sloganınızı yazıp, bu haberin linkini ekleyip, yukarıda belirtilen 4 etiketi yazınız. Lütfen format dışına çıkmayınız)

1 Nisan 2018 günü son katılım günüdür.

Daha sonra Facebook ve Twitter’dan etiketleri aratarak sloganları değerlendireceğiz.

Şimdiden hayal gücünüzü çalıştırmaya başlayın!!!

Yorumlar