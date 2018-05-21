Sevgili Çizgi Severler,

Aslan Şükür belgeseli “Altın Fırçalı Adam”ın geçtiğimiz hafta Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi ve YTÜ Davutpaşa Kampüsünde Sinema Kulübünün organize ettiği gösterimleri gerçekleşti. Bu iki gösterimle birlikte Mayıs ayı için planlanan toplam beş gösterimi tamamlamış olduk.

Gösterimlere gösterilen ilgi için teşekkür ederiz. Bu sayede yeni çizgi sever arkadaşlarla tanışma fırsatını da yakaladık. Bundan sonra ki gösterim programı için şu şekilde ilerlemeyi planlıyoruz:

Haziran ayı için bayram, seçimler ve tatil gerçeklerini dikkate alarak 1 adet gösterim düzenlemek istiyoruz. Şimdilik tarih, mekan ve saat belli değil.

Eylül’e kadar yaz dönemini dikkate alarak gösterim planlamıyoruz. Ancak şu an gelen bazı talepler var. Mesela açık hava sineması tarzı gibi bir etkinlik düzenleyebilirsek gerçekleştirmeyi istiyoruz.

Eylül’den itibaren sene sonuna kadar ara ara gösterimler olacaktır.

Aynı zamanda belgeselin festivallere kayıt işlemlerine de başlayacağız.

2018 bittikten sonra 2019 içerisinde belgeselin internet üzerinden yayınlanması hedefleniyor.

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Şimdi de geçtiğimiz hafta ki etkinlikten görüntülere bakalım:

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi:

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YTÜ Davutpaşa Kampüsü – Cep Sinema / Sinema Kulübünün Etkinliği:

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