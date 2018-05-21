Sevgili Çizgi Severler,
Aslan Şükür belgeseli “Altın Fırçalı Adam”ın geçtiğimiz hafta Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi ve YTÜ Davutpaşa Kampüsünde Sinema Kulübünün organize ettiği gösterimleri gerçekleşti. Bu iki gösterimle birlikte Mayıs ayı için planlanan toplam beş gösterimi tamamlamış olduk.
Gösterimlere gösterilen ilgi için teşekkür ederiz. Bu sayede yeni çizgi sever arkadaşlarla tanışma fırsatını da yakaladık. Bundan sonra ki gösterim programı için şu şekilde ilerlemeyi planlıyoruz:
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Şimdi de geçtiğimiz hafta ki etkinlikten görüntülere bakalım:
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi:
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YTÜ Davutpaşa Kampüsü – Cep Sinema / Sinema Kulübünün Etkinliği: