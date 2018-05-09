Sevgili Çizgi Severler,

6 Mayıs pazar günü Aslan Şükür belgeseli “Altın Fırçalı Adam” ikinci kez merakla bekleyenlerin karşısına çıktı. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ndeki etkinliğe gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eder, talep üzerine ilk gösterim sonrasında ikinci gösterimin yapıldığını da eklemeliyim.

Aşağıda bu güzel güne ait bazı anlar yer alıyor. Daha fazla görsele yeni açılan “Altın Fırçalı Adam” Facebook sayfasından ulaşabileceğinizi de müjdelemek isterim (TIKLAYINIZ).

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