Değerli Çizgi Roman Severler,

Ülkemizin değerli illüstratör ve kapak çizerlerinden Aslan Şükür için hazırladığımız “Altın Fırçalı Adam” belgeselinin son çekimleri 25 Şubat Pazar 2018’de tamamlandı. Çizgi roman koleksiyonerlerinden Süleyman Sipahi’nin evinde gerçekleşen çekimlerde kendisinin geniş arşivinden de yararlandı. Bol sohbetli geçen bu güzel günden bazı kareleri sizlerle paylaşıyoruz:

(soldan sağa: Süleyman Sipahi, Fatih Yürür, Aslan Şükür ve Hakan Tunga Kalkan)

Belgeselin tanıtım afişinin de (teaser poster) Baki Kaya tarafından tamamlandığını, son kontrollerin yapıldığının da müjdesini vermek isterim.

Yorumlar