Aslan Şükür belgeselimiz “Altın Fırçalı Adam”ın galasına (bakınız) kısa bir süre kala perde arkasını dinlemeye hazır mısız? 13 Nisan cuma günü Utku Uluer moderatörlüğünde gerçekleşen radyo kaydımız 24 Nisan salı günü saat 15:30’da Açık Radyo’da Yeşilçam Arkeolojisi programında yayınlanıyor! Radyo programını dinleyebileceğiniz internet sayfası için TIKLAYINIZ.

Programın konukları: Aslan Şükür’le birlikte “Ahyaak” eserinin de yaratıcısı koleksiyoner Ömer Atakan ve “Altın Fırçalı Adam”ın yapımcısı Hakan Tunga Kalkan ve yönetmeni Fatih Yürür.

İyi dinlemeler…



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