  

“Altın Fırçalı Adam” Açık Radyo’da!

 
Hakan T.Kalkan, 23 Nisan 2018, İlk yorum yazan siz olun
Kategori: ALTERNATİF PROJELER, ALTIN FIRÇALI ADAM, ÇİZGİ ROMAN, MAGAZİN

Aslan Şükür belgeselimiz “Altın Fırçalı Adam”ın galasına (bakınız) kısa bir süre kala perde arkasını dinlemeye hazır mısız? 13 Nisan cuma günü Utku Uluer moderatörlüğünde gerçekleşen radyo kaydımız 24 Nisan salı günü saat 15:30’da Açık Radyo’da Yeşilçam Arkeolojisi programında yayınlanıyor! Radyo programını dinleyebileceğiniz internet sayfası için TIKLAYINIZ.

Programın konukları: Aslan Şükür’le birlikte “Ahyaak” eserinin de yaratıcısı koleksiyoner Ömer Atakan ve “Altın Fırçalı Adam”ın yapımcısı Hakan Tunga Kalkan ve yönetmeni Fatih Yürür.

İyi dinlemeler…


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